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  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
  • Совершенство в каждом движении
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  • Совершенство в каждом движении
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Больше не доступен

Shaver series 9000Электробритва для сухого и влажного бритья

S9031/12

4.7
| (18) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Совершенство в каждом движении
Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Удаляет до 20 % больше волосков* за одно движение

Совершенство в каждом движении

  • Лезвия V-Track Precision

  • Головки ContourDetect, 8 направлений

  • Высокоточный триммер SmartClick

Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-612383

Отзывы

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4.7

из 5

18

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

11/06/2018

Україна

Україна

Переваги: качество бритья , отсутствие порезов и раздражения !

По сравнению с обычным станком джилет -небо и земля , качество исполнения дизайн на высшем уровне ! Благодарен компании Philips за подарок в виде зубной щетки , мои лучшие рекомендации !!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Электробритва для сухого и влажного бритья

10/11/2021

Україна

Україна

Найкраща бритва яка в мене була

За весь мій досвід (більше 35 років) боротьби з волосяним покровом на моєму обличчі це найкраще рішення на даний момент, дана комплектація - нічого зайвого і ви отримуєте за привабливу ціну флагманський продукт 9000 серії. Так звичайно зручно мати кредул з автоматичною зарядкою і очищенням, але можливість мити в воді вирішує це питання. Окремо про сам механізм бриття - це просто щось неймовірне як цей причтрій охоплює всі ділянки обличчя, навіть анатомічно важкодоступні ямки на підборідді. Я дуже задоволений, плюс ще один девайс від Philips (обожнюю цей бренд).

Плюсы

Дуже зручно, швидко, просто в обслуговуванні

Минусы

Вартість змінних лез

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver

06/04/2020

Україна

Україна

Отличная бритва

Никогда не пользовался электробритвой, родители подарили и я восторге. Всегда было раздражения,а сейчас его нету. Для меня радости нет придела. Заряд долго держит,повторяет все контуры лица, особенно док-станция это лучшее что я видел.

Плюсы

Долго держит заряд,водонепраницаемая

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. Срезает до 20 % больше волосков (по сравнению с SensoTouch)