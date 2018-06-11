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Больше не доступен
Лезвия V-Track Precision
Головки ContourDetect, 8 направлений
Высокоточный триммер SmartClick
Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Награды
4.7
из 5
18
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ViktorS87
11/06/2018
Україна
Переваги: качество бритья , отсутствие порезов и раздражения !
По сравнению с обычным станком джилет -небо и земля , качество исполнения дизайн на высшем уровне ! Благодарен компании Philips за подарок в виде зубной щетки , мои лучшие рекомендации !!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Электробритва для сухого и влажного бритья
Gerasim21
10/11/2021
Україна
Найкраща бритва яка в мене була
За весь мій досвід (більше 35 років) боротьби з волосяним покровом на моєму обличчі це найкраще рішення на даний момент, дана комплектація - нічого зайвого і ви отримуєте за привабливу ціну флагманський продукт 9000 серії. Так звичайно зручно мати кредул з автоматичною зарядкою і очищенням, але можливість мити в воді вирішує це питання. Окремо про сам механізм бриття - це просто щось неймовірне як цей причтрій охоплює всі ділянки обличчя, навіть анатомічно важкодоступні ямки на підборідді. Я дуже задоволений, плюс ще один девайс від Philips (обожнюю цей бренд).
Плюсы
Дуже зручно, швидко, просто в обслуговуванні
Минусы
Вартість змінних лез
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver
Bykov
06/04/2020
Україна
Отличная бритва
Никогда не пользовался электробритвой, родители подарили и я восторге. Всегда было раздражения,а сейчас его нету. Для меня радости нет придела. Заряд долго держит,повторяет все контуры лица, особенно док-станция это лучшее что я видел.
Плюсы
Долго держит заряд,водонепраницаемая
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Срезает до 20 % больше волосков (по сравнению с SensoTouch)