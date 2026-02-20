Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поддержка
S9511/41
Больше не доступен
Что означают символы на бритве Philips?
С какой системой очистки совместима моя бритва Philips?
Замена картриджа станции очистки Philips SmartClean
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Как правильно использовать бритву Philips?
Как очищать бритву Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Раздражение кожи после использования бритвы Philips
Система Philips SmartClean переполнена
Штепсель зарядки не входит в систему Philips SmartClean
Система Philips SmartClean работает некорректно
Бритва Philips не заряжается
Моя бритва Philips издает громкий звук
Из моей бритвы Philips течет вода
Бритва Philips не работает
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат