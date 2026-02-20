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SA3CNT16K/12
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Краткое руководство
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Все (4)
Объем памяти плеера меньше заявленного. Что это значит?
Как долго необходимо заряжать устройство перед первым использованием?
Зачем использовать оригинальный кабель для зарядки?
Как можно минимизировать проблемы с устройством?
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