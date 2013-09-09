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    портативная беспроводная АС

    SB2000B/00
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      портативная беспроводная АС

      SB2000B/00
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Создана для путешествий

      Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Создана для путешествий

      Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах

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        портативная беспроводная АС

        портативная беспроводная АС

        Итого:

        Создана для путешествий

        • Bluetooth®
        • Датчик (гиростабилизация), влагопрочный
        • Встроенный микрофон для вызовов
        • Черный
        Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

        Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

        Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Прочный влагонепроницаемый корпус идеально подходит для использования в помещении и на улице

        Прочный влагонепроницаемый корпус идеально подходит для использования в помещении и на улице

        Удобный автоматический датчик для включения и выключения музыки

        Удобный автоматический датчик для включения и выключения музыки

        Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

        Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

        • Совместимость

          работает с
          • большинством смартфонов с Bluetooth
          • планшетными ПК
          • аудиоустройствами
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
          другими аудиоустройствами
          с Bluetooth 2.1 или выше

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          5 Вт
          Звуковая система
          Моно
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Майларовый купол
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          литиевый (встроен)
          Время работы от батарей
          8  ч

        • Функции управления

          Влагонепроницаемый
          • Да
          • IPX 4
          Автоматический датчик
          для включения и выключения музыки
          Встроенный микрофон
          Да

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          123 x 92 x 123  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          155 x 132 x 155 мм
          Вес продукта
          0,13  кг
          Вес, включая упаковку
          0,65  кг

        • Аксессуары

          Кабель для
          3,5 мм аудиовход и зарядка через USB
          Краткое руководство
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 69539 2
          Глубина
          14,6  см
          Вес брутто
          0,82  кг
          высота
          11  см
          Вес нетто
          0,64  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Вес упаковки
          0,18  кг
          Тип размещения на полке
          Макетная
          ширина
          14,6  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          3,45  кг
          GTIN
          1 87 12581 69539 9
          высота
          23,4  см
          Длина
          30  см
          Вес нетто
          2,56  кг
          Количество потребительских упаковок
          4
          Вес упаковки
          0,89  кг
          ширина
          15,4  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          9,2  см
          высота
          12,3  см
          Вес
          0,57  кг
          ширина
          12,3  см

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