Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Создана для путешествий
Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах
Создана для путешествий
Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Модель SB2000B не боится никаких испытаний! Благодаря водонепроницаемому корпусу, прочной конструкции и излучателю 3" вы сможете наслаждаться мощным звучанием в любых условиях. Функция Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду! Узнать обо всех преимуществах
портативная беспроводная АС
Итого:
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Совместимость
Подключения
Звук
Громкоговорители
Питание
Функции управления
Размеры
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия