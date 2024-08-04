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Больше не доступен

ShoqBoxпортативная беспроводная АС

SB500M/00

4.5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Непревзойденная громкость

Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth — это портативная акустическая система, подходящая для проведения вечеринок в любом месте. Непревзойденная громкость сочетается с эффектными басами, а светодиодные индикаторы мигают в такт музыке.

Посмотреть все преимущества

Непревзойденная громкость

  • Bluetooth®

  • Водонепроницаемость, ударопрочность

  • Разноцветная подсветка

Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через АС. Отличный вариант для любого случая: и для звонков родным, и для разговоров с друзьями во время вечеринки.

Добавьте световые эффекты: многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!

Добавьте световые эффекты: многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!

Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Уникальные многоцветные светодиоды пульсируют в такт музыке и делают звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата пользования 2022-08-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата пользования 2022-08-04

04/07/2019

Україна

Україна

Гарна колонка з чудовим звуком.

Захоплююсь звуком ще з дитячих років. Маю у використанні декілька хороших музичних систем. Мій 6-ти річний син попросив придбати йому портативну колонку . Вирішили на вихідних сходити у магазин та придивитись. Серед всього розмаїття колонок та після короткого прослуховування улюбленої пісні. ми зупинили свій вибір саме на колонкі філіпс. ось чому: перш за все це звук.... він мелодійной приємний на слух. збалансований. приємно вражають низькі частоти. їх не багато. вони не заважають як у колонки жбл. добре чути мелодію та голоса вокалістів. по друге сину вона сподобалась дизайном та ритмічною підсвіткою. та й адекватна ціна, офіційна гарантія приємно вразили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

21/06/2019

Україна

Україна

Портативная колонка просто супер!

Рекомендую всем. Звучание бомба. На природе просто незаменима.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

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