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Непревзойденная громкость
Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth — это портативная акустическая система, подходящая для проведения вечеринок в любом месте. Непревзойденная громкость сочетается с эффектными басами, а светодиодные индикаторы мигают в такт музыке.
Bluetooth®
Водонепроницаемость, ударопрочность
Разноцветная подсветка
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через АС. Отличный вариант для любого случая: и для звонков родным, и для разговоров с друзьями во время вечеринки.
Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Уникальные многоцветные светодиоды пульсируют в такт музыке и делают звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
4.5
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Дата пользования 2022-08-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Дата пользования 2022-08-04
Меломан
04/07/2019
Україна
Гарна колонка з чудовим звуком.
Захоплююсь звуком ще з дитячих років. Маю у використанні декілька хороших музичних систем. Мій 6-ти річний син попросив придбати йому портативну колонку . Вирішили на вихідних сходити у магазин та придивитись. Серед всього розмаїття колонок та після короткого прослуховування улюбленої пісні. ми зупинили свій вибір саме на колонкі філіпс. ось чому: перш за все це звук.... він мелодійной приємний на слух. збалансований. приємно вражають низькі частоти. їх не багато. вони не заважають як у колонки жбл. добре чути мелодію та голоса вокалістів. по друге сину вона сподобалась дизайном та ритмічною підсвіткою. та й адекватна ціна, офіційна гарантія приємно вразили.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець
gukserg2008
21/06/2019
Україна
Портативная колонка просто супер!
Рекомендую всем. Звучание бомба. На природе просто незаменима.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець