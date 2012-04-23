Это устройство не боится ни брызг, ни ударов и падений

Эта модель Philips SHOQBOX не боится брызг и падений и идеально подходит для тех, кто не любит сидеть дома. Благодаря защите от брызг можно не беспокоиться за устройство, если пойдет дождь или что-то прольется на него. Дело в том, что в этой модели используется силиконовый каучук — специальный прочный материал, который позволяет устройству выдерживать падения и негативное воздействие среды. Эту АС можно носить в сумке или прикрепить к рюкзаку. Отличный вариант для использования вне помещений, когда необходима повышенная прочность.