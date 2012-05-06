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    портативная беспроводная АС

    SB7300/12
    Общая оценка / 5
    • Мощный чистый звук Мощный чистый звук Мощный чистый звук
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      портативная беспроводная АС

      SB7300/12
      Общая оценка / 5

      Мощный чистый звук

      Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Мощный чистый звук

      Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный чистый звук

      Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Мощный чистый звук

      Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда. Узнать обо всех преимуществах

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        портативная беспроводная АС

        портативная беспроводная АС

        Итого:

        Мощный чистый звук

        • Bluetooth®
        • Управление жестами
        • Встроенный микрофон для вызовов
        • 12 Вт, аккумулятор
        Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

        Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

        Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.

        Встроенный микрофон для громкой связи

        Встроенный микрофон для громкой связи

        Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.

        Голосовые уведомления

        Голосовые уведомления

        Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.

        Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

        Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

        Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.

        С 4 излучателями с неодимовыми магнитами

        С 4 излучателями с неодимовыми магнитами

        Передача по Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

        Динамичный, заполняющий комнату звук

        Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

        • Совместимость

          работает с
          • большинством смартфонов с Bluetooth
          • планшетными ПК
          • аудиоустройствами
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
          другими аудиоустройствами
          с Bluetooth 2.1 или выше

        • Функции управления

          Интеллектуальный сенсор
          для перемотки песен и сопряжения 2 Shoqbox в левый и правый динамик
          Голосовые уведомления
          об уровне заряда аккумулятора

        • Подключения

          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 6 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Акустические системы
          4 x 1"

        • Громкоговорители

          Улучшения АС
          Излучатель басов wOOx
          Излучатели АС
          Система с неодимовым магнитом

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          литиевый (встроен)
          Время работы от батарей
          8  ч

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель USB для зарядки от ПК
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Руководство по быстрой установке

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          63 x 63 x 182  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          133 x 100 x 200 мм
          Вес продукта
          0,61  кг
          Вес, включая упаковку
          0,972  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель USB для зарядки от ПК
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

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            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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