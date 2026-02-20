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SBCHC8430/00
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Почему при первом включении необходимо заряжать аккумулятор 16 часов?
Почему после первой зарядки аккумуляторы имеют не максимальную емкость?
Почему наушники не работают на заявленном расстоянии?
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
Наушники периодически отключаются или пропадает звук
Шум при прослушивании наушников Philips
Я слышу постоянные фоновые помехи, как этого избежать ?
Я слышу музыку соседей в наушниках Philips
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