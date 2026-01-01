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Больше не доступен

Портативная АС

SBM100GRY/00

Портативная АС "все в одном"

Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах

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Портативная АС "все в одном"

  • Серый

Выходная мощность 1,5 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность системы составляет 1,5 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Компактный и мобильный

Встроенная аккумуляторная батарея

Технические характеристики

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