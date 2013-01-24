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Беспроводная передача звука
Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача звука
Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная передача звука
Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача звука
Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная АС
Цена магазина Philips
Итого:
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Совместимость
Подключения
Звук
Питание
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки