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    Philips Avent

    Прорезыватель "Слоник"

    SCF199/00
    Avent
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Смягчает боль при прорезывании зубов Смягчает боль при прорезывании зубов Смягчает боль при прорезывании зубов
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      Philips Avent Прорезыватель "Слоник"

      SCF199/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Смягчает боль при прорезывании зубов

      Прорезыватель Philips Avent смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Прорезыватель "Слоник"

      Смягчает боль при прорезывании зубов

      Прорезыватель Philips Avent смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах

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        Прорезыватель "Слоник"

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смягчает боль при прорезывании зубов

        Для разных стадий прорезывания: передних, задних и боковых зубов

        • 3 мес.+
        • Передние, задние и боковые зубы
        Просто ополосните водой или простерилизуйте

        Просто ополосните водой или простерилизуйте

        Просто ополосните водой или простерилизуйте

        Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

        Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

        Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

        Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

        Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 3 месяца +
          • Для передних, задних и боковых
          Малайзия
          Да

        • Особенности

          Смягчает боль при прорезывании зубов
          Да
          Можно стерилизовать
          Да
          Гигиеничность
          Да
          Без бисфенола-А
          Да
          Можно охлаждать
          Да

        • Материал

          Текстура и материалы
          2

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