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  • Смягчает боль при прорезывании зубов
  • Смягчает боль при прорезывании зубов
  • Смягчает боль при прорезывании зубов
  • Смягчает боль при прорезывании зубов

Больше не доступен

Philips AventПрорезыватель "Слоник"

SCF199/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Смягчает боль при прорезывании зубов
Прорезыватель Philips Avent смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Для разных стадий прорезывания: передних, задних и боковых зубов

Смягчает боль при прорезывании зубов

  • 3 мес.+

  • Передние, задние и боковые зубы

Смягчает боль и массирует десны

Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

Охладите в холодильнике для дополнительного комфорта

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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30/09/2017

Україна

Україна

Удобная форма для ребенка

Очень удобный в всех смыслах! Хорошо лежит даже в маленькой ручке, длинный носик позволяет достать до самых дальних зубчиков. Что важно - не теряет внешнего вида при кипячении.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF199/00 Прорезыватель "Слоник"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF199/00 Прорезыватель "Слоник"

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 