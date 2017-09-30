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Больше не доступен
3 мес.+
Передние, задние и боковые зубы
Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
VikS
30/09/2017
Україна
Удобная форма для ребенка
Очень удобный в всех смыслах! Хорошо лежит даже в маленькой ручке, длинный носик позволяет достать до самых дальних зубчиков. Что важно - не теряет внешнего вида при кипячении.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF199/00 Прорезыватель "Слоник"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF199/00 Прорезыватель "Слоник"
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.