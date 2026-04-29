Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Пустышки
Все серии
Philips Avent Прорезыватель "Слоник"
Больше не доступен
Поддержка
SCF199/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Eco passport - English (US)
Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Когда можно начинать использовать прорезыватель Philips Avent?
Как долго рекомендуется использовать прорезыватель Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Как проводить очистку прорезывателя Philips Avent
Связаться с Philips
Мы готовы помочь