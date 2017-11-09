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Набор "Деловая мама"
Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vikitsa
09/11/2017
Україна
Быстрота и экономия времени
Покупкой осталась довольна, очень быстро сцеживает и имеет массажный эффект. В комплекте две бутылочки 125 мл и 260 мл. Все это красиво уложено в сумочку, что очень удобно брать с собой. Электрическим молокоотсосом пользовалась один год, так что молоко всегда было в запасе. Хранилось в холодильнике или в морозильной камере. Мама и сын остались довольны!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF292/13 Электронный молокоотсос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF292/13 Электронный молокоотсос
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.