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Больше не доступен

Philips AventЭлектронный молокоотсос

SCF292/13

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Для вашего максимального удобства
Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме.
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Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

09/11/2017

Україна

Україна

Быстрота и экономия времени

Покупкой осталась довольна, очень быстро сцеживает и имеет массажный эффект. В комплекте две бутылочки 125 мл и 260 мл. Все это красиво уложено в сумочку, что очень удобно брать с собой. Электрическим молокоотсосом пользовалась один год, так что молоко всегда было в запасе. Хранилось в холодильнике или в морозильной камере. Мама и сын остались довольны!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF292/13 Электронный молокоотсос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF292/13 Электронный молокоотсос

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 