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Молокоотсосы и уход за грудью
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Philips Avent Электронный молокоотсос
Больше не доступен
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SCF292/13
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
Краткое руководство - English (US)
Все (4)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Подлежит ли молокоотсос возврату и обмену?
Как часто необходимо заменять силиконовые части?
Когда следует приобрести молокоотсос?
Philips AventКорпус молокоотсоса
Philips AventМассажная насадка для молокоотсоса
Пакеты для хранения грудного молока
Вкладыши для бюстгальтера
Молоко протекает из молокоотсоса через фиксирующее кольцо в месте крепления бутылочки. Почему?
Почему молоко стекает за массажную подушечку для стимуляции прилива?
Молокоотсос не включается. В чем заключается неисправность?
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