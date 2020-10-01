Хочу поделиться своими впечатлениями от электрического молокоотсоса Филипс. Я считаю, что это самый лучший подарок для кормящей мамочки. Его я получила прямо в роддоме от подружки. Как раз на третий день, когда наконец пришло молоко и грудь стала просто каменной. Я даже успела испытать муки ручного массажа и совсем неэффективный для меня молокоотсос другой фирмы. В общем, я была в панике, так как мой малыш не хотел сосать грудь, а сразу засыпал с ней. Сейчас, я уже не представляю свою жизнь без этого волшебного гаджета. Благодаря ему, я могу сцеживать молоко и кормить сына из бутылки. Моя грудь говорит спасибо, что молочко не застаивается, и вырабатывает его в нужном количестве. С молокоотсосом я стала более мобильной мамой, так как могу брать бутылочку с собой и кормить сыночка в любом месте, а также могу оставлять его ненадолго, так как молочко хранится в холодильнике 24 часа. Кроме того, благодаря специальным пакетам для заморозки, я могу сохранять молочко в морозильной камере до полугода на случай отъезда или приема медикаментов. Теперь про сам аппарат. Это миленькая компактная штучка, которая легко собирается, имеет целых 4 режима сцеживания, благодаря чему легко уходит не только самое первое молочко, но и то, которое находится глубже, и порой образует твёрдые комочки в груди, рассосать которые не каждый малыш может и хочет. Работает не бесшумно, но моя семья уже привыкла и спокойно спит под этот убаюкивающий звук. Что ещё важно - длинный шнур, который позволяет подключить молокоотсос даже в дальнюю розетку и спокойно сцеживаться. В комплекте - маленькая бутылочка, которая спасала меня в роддоме. В общем, мамочки, это не реклама, я вам искренне рекомендую хотя бы попробовать это устройство, вы не пожалеете!