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  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
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  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока
  • Больше комфорта, больше молока

Больше не доступен

Philips AventОдинарный электронный молокоотсос Comfort

SCF332/01

5
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Больше комфорта, больше молока
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Молокоотсос с массажной насадкой

Больше комфорта, больше молока

  • Natural

  • Бутылочка 125 мл в комплекте

Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-961264

Отзывы

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5.0

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/10/2020

Україна

Україна

Наш РЯТІВНИК

Ще в пологовому наш Оресик відмовився самостійно брати груди, а молока у дружини було достатньо. Вручну сціжуватись не зручно і довго, от тоді нам на допомогу прийшов Avent. Кожні 3 години на протязі 8 місяців він працював. Без зайвих слів - це "РЯТІВНИК"

Плюсы

Усе

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

20/11/2017

Україна

Україна

Очень хорошая вещь

Пользуюсь уже почти год очень удобно положительно то что можно закрутить баночку и сохранять молоко в контейнере.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

10/09/2017

Україна

Україна

Молокоотсос помог увеличить количество молока

Роды были тяжелые, молока было мало, хоть в роддоме и говорили сцеживаться вручную, но молока получалось добыть не больше 10-20 мл с обеих грудей. Выручил электрический молокоотсосрасцедить груди и увеличить ко-во молока, который помог

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011