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    Philips Avent

    Одинарный электронный молокоотсос Comfort

    SCF332/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    3 награды
    Avent
    • Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока
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      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Comfort

      SCF332/01
      Общая оценка / 5
      3 награды

      Больше комфорта, больше молока

      Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Comfort

      Больше комфорта, больше молока

      Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

      Больше комфорта, больше молока

      Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Comfort

      Больше комфорта, больше молока

      Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

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        Одинарный электронный молокоотсос Comfort

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Больше комфорта, больше молока

        Молокоотсос с массажной насадкой

        • Natural
        • Бутылочка 125 мл в комплекте
        Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

        Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

        Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

        Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

        Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

        При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

        Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

        Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

        Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

        Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

        Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Компактный легкий дизайн

        Компактный легкий дизайн

        Компактный дизайн и эргономичная ручка позволяют с удобством удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания. Для удобства в дороге и компактности при хранении трубку можно просто накрутить на основу. Аккумуляторы упрощают использование молокоотсоса в дороге.

        Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

        Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

        Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

        Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

        Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

        Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

        Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

        Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Простое управление одним нажатием кнопки

        Одинарный электронный молокоотсос идеально подходит для мам, которые часто сцеживают молоко и ценят возможность сцеживать без усилий, одним нажатием кнопки.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • Материал

          Молокоотсос
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Корпус молокоотсоса
          1  шт.
          Основа вместе с трубкой
          1  шт.
          Насадка стандартного размера
          1  шт.
          Бутылочка серии Natural 125 мл
          1  шт.
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          1  шт.
          Крышка для хранения молока
          1  шт.
          Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
          2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток)  шт.
          Запасная диафрагма
          1  шт.

        • Молокоотсос

          Материал
          Не содержит бисфенол-А*

        • Дизайн

          Дизайн молокоотсоса
          Компактный дизайн
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко

        • Удобство использования

          Использование молокоотсоса
          • Простая сборка
          • Простота очистки
          • Полная совместимость со всеми сериями

        • Этапы взросления

          Этап
          0–6 месяцев

        • Функции

          Не нужно наклоняться вперед
          Сцеживание в удобном положении
          Настройки
          • 3 варианта настроек
          • 1 режим стимуляции
          Мягкая массажная насадка
          Деликатная стимуляция

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              • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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