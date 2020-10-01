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Больше не доступен
Natural
Бутылочка 125 мл в комплекте
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.
Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.
Награды
5.0
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
01/10/2020
Україна
Наш РЯТІВНИК
Ще в пологовому наш Оресик відмовився самостійно брати груди, а молока у дружини було достатньо. Вручну сціжуватись не зручно і довго, от тоді нам на допомогу прийшов Avent. Кожні 3 години на протязі 8 місяців він працював. Без зайвих слів - це "РЯТІВНИК"
Плюсы
Усе
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
pashka
20/11/2017
Україна
Очень хорошая вещь
Пользуюсь уже почти год очень удобно положительно то что можно закрутить баночку и сохранять молоко в контейнере.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
Olga92
10/09/2017
Україна
Молокоотсос помог увеличить количество молока
Роды были тяжелые, молока было мало, хоть в роддоме и говорили сцеживаться вручную, но молока получалось добыть не больше 10-20 мл с обеих грудей. Выручил электрический молокоотсосрасцедить груди и увеличить ко-во молока, который помог
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/01 Одинарный электронный молокоотсос Comfort
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011