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  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

Больше не доступен

Philips AventОдинарный электрический молокоотсос

SCF332/31

4.6
| (17) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

  • Сцеживание в любое время, в любом месте

  • Мягкие массажные лепестки в комплекте

  • Бутылочка и соска серии Natural

Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Выберите настройку, которая подходит именно вам

При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.

Мягкая насадка с массажными лепестками

Мягкая насадка с массажными лепестками

Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

17

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
3

09/11/2021

Україна

Україна

Очень полезный и удобный

По приезду из роддома обнаружили застой молока в одной груди. Ребёночек очень трудно было добывать из этой груди молоко, а ручной молокоотсос плохо справлялся. Когда ребенок отказался от груди мы решили всё равно кормить грудным молоком и вот тогда для облегчения купили вот такой молокоотсос. Он великолепно справляется со своим функционалом. Мне даже получалось подремать, пока он трудился. Сына кормила до 9 месяцев. За весь период ни разу не подвёл. Вот теперь пользуюсь и с младшенькой. Отличный помощник, РЕКОМЕНДУЮ.

Плюсы

Удобный, надёжный, лёгок в эксплуатации

Минусы

Шумный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарный электрический молокоотсос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарный электрический молокоотсос

15/11/2021

Україна

Україна

Збереження грудного вигодовування

Завдяки молоковідсмоктувачу я вийшла на роботу і зберегла ГВ. Однозначно рекомендую, перед цим мала іншої марки, повністю була розчарована, думала нічого не вийде, але з ним получилось. Процедура займає мало часу)))

Плюсы

Швидкість зціджування, легкість

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач

05/11/2020

Україна

Україна

Супер молокоотсос

Для меня кормящей мамы- это незаменимый гаджет .Справился с застоем в протоках,удобен в использовании.

Плюсы

Справляется со своей задачей на 200%.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.

      2. Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/Avent

      3. Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.