Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать.