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Одинарный электрический молокоотсос
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Молоко не протекает из трубок.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.
Создано для незаметного сцеживания.
Этапы взросления
Дизайн
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24