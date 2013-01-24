Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.