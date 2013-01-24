Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Одинарный электрический молокоотсос

    SCF332/31
    Avent
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Avent
    • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
      -{discount-value}

      Philips Avent Одинарный электрический молокоотсос

      SCF332/31
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все breast-pumps

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары

        Одинарный электрический молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

        Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

        • Сцеживание в любое время, в любом месте
        • Мягкие массажные лепестки в комплекте
        • Бутылочка и соска серии Natural
        Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

        Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

        Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

        Мягкая насадка с массажными лепестками

        Мягкая насадка с массажными лепестками

        Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

        Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

        Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

        Молоко не протекает из трубок.

        Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

        Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

        Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

        Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

        Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Выберите настройку, которая подходит именно вам

        При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.

        Создан для бесшумного сцеживания

        Создано для незаметного сцеживания.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0–6 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • Дизайн

          Дизайн молокоотсоса
          Компактный дизайн
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А*
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон
          Крышка для хранения молока
          1  шт.
          Молокоотсос
          Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

        • В комплект входят:

          Бутылочка серии Natural 125 мл
          1  шт.
          Корпус молокоотсоса
          1  шт.
          Основа вместе с трубкой
          1  шт.
          Крышка для транспортировки
          1  шт.
          Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
          1 упаковка (2 шт.)

        • Удобство использования

          Использование молокоотсоса
          • Простота очистки
          • Полная совместимость со всеми сериями
          • Простая сборка

        • Функции

          Не нужно наклоняться вперед
          Сцеживание в удобном положении
          Мягкая массажная насадка
          Деликатная стимуляция
          Настройки
          • 1 режим стимуляции
          • 3 варианта настроек

        • В комплект входят:

          Насадка стандартного размера (19,5 мм)
          1 шт. (насадка увеличенного размера продается отдельно)
          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
          4  шт.

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Награды

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.
              • Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/Avent
              • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips