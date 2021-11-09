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Больше не доступен
Сцеживание в любое время, в любом месте
Мягкие массажные лепестки в комплекте
Бутылочка и соска серии Natural
Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
4.6
из 5
17
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Mergary
09/11/2021
Україна
Очень полезный и удобный
По приезду из роддома обнаружили застой молока в одной груди. Ребёночек очень трудно было добывать из этой груди молоко, а ручной молокоотсос плохо справлялся. Когда ребенок отказался от груди мы решили всё равно кормить грудным молоком и вот тогда для облегчения купили вот такой молокоотсос. Он великолепно справляется со своим функционалом. Мне даже получалось подремать, пока он трудился. Сына кормила до 9 месяцев. За весь период ни разу не подвёл. Вот теперь пользуюсь и с младшенькой. Отличный помощник, РЕКОМЕНДУЮ.
Плюсы
Удобный, надёжный, лёгок в эксплуатации
Минусы
Шумный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарный электрический молокоотсос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарный электрический молокоотсос
Ок55
15/11/2021
Україна
Збереження грудного вигодовування
Завдяки молоковідсмоктувачу я вийшла на роботу і зберегла ГВ. Однозначно рекомендую, перед цим мала іншої марки, повністю була розчарована, думала нічого не вийде, але з ним получилось. Процедура займає мало часу)))
Плюсы
Швидкість зціджування, легкість
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач
05/11/2020
Україна
Супер молокоотсос
Для меня кормящей мамы- это незаменимый гаджет .Справился с застоем в протоках,удобен в использовании.
Плюсы
Справляется со своей задачей на 200%.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF332/31 Одинарний електричний молоковідсмоктувач
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.
Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/Avent
Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.