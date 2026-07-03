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Молокоотсосы и уход за грудью
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Philips Avent Одинарный электрический молокоотсос
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (9)
Можно ли использовать молокоотсос Philips Avent со всеми продуктами Avent?
Достаточно ли эффективна более мягкая массажная подушечка?
Можно ли использовать молокоотсос Philips Avent после кесарева сечения?
Можно ли использовать молокоотсос Philips Avent, бывший в употреблении?
Молокоотсос Philips Avent Comfort создан без использования бисфенола-А?
Philips AventКорпус молокоотсоса
Philips AventКлапан для молокоотсоса
Philips AventМассажная насадка для молокоотсоса
Трубка для молокоотсоса
Philips AventДиафрагма электронного молокоотсоса
Пакеты для хранения грудного молока
Контейнер для хранения грудного молока
Вкладыши для бюстгальтера
Молокоотсос Philips Avent обеспечивает слишком большую силу всасывания
На молокоотсосе Philips Avent появились царапины или трещины
Молокоотсос Philips Avent не снимается с груди.
При использовании молокоотсоса Philips Avent возникают болезненные ощущения.
Молокоотсос Philips Avent протекает
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