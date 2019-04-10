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Больше не доступен
1 бутылочка
120 мл
Соска для кормления новорожденных
0 мес.+
Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.
Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kravtsivy
10/04/2019
Україна
Ідеальна пляшечка
Коли малюк був на змішаному годуванні, не було різниці між грудним вигодовуванням та штучним.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
FJane
03/04/2019
Україна
чудово допоміг у вигодовуванні сина
з цією пляшечкою не було складності щодо годування дитини груддю. Цілком задоволені вибором!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Sasha26
01/04/2019
Україна
Прекрасно сделана
Прекрасное стекло надписи не стираются сделано качественно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011