Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Бутылочки для кормления и соски
Все серии
Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural
Больше не доступен
Поддержка
SCF671/17
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Eco passport - English (US)
Инструкция по эксплуатации
Все (11)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Является ли стеклянная бутылочка Avent серии Natural термостойкой?
Как подогреть молоко в стеклянной бутылочке Philips Avent Natural?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Щеточка для бутылочек и сосок
Связаться с Philips
Мы готовы помочь