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Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Natural

SCF696/27

4.3

| (11) Отзывы | 82% рекомендуют этот продукт

Легко сочетать с грудным вскармливанием

Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 бутылочки

  • 330 мл

  • Соска со средним потоком

  • 3 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.3

из 5

11

Отзывы

82%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

06/09/2017

Україна

Україна

Отличная бутылочка

Отличная бутылочка! Очень удобно пользоваться когда ребеночек на комбинированном вскармливании!Соска отличная, поток отрегулирован хорошо и ко всему никогда у малышки не было коли после кормления!Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural

07/08/2017

Україна

Україна

Чудова пляшечка!

Якісна і зручна пляшечка! Пластмаса дуже хороша - надійна, без запаху, гарно миється. Дитині дуже зручно тримати пляшечку в руках,обєм ідеальний для годування дитини від 6 місяців. Соска на пляшечці ергономічна, імітує грудне вигодовування. РЕКОМЕНДУЮ!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural

07/07/2019

Україна

Україна

Чудова пляшечка

Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

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Примечания

  1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

  1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011