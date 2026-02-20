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Больше не доступен
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SCF696/27
Больше не доступен
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Подходят ли обучающие ручки Philips Avent для всех бутылочек и чашек?
Какой шкалой на бутылочках для кормления Philips Avent нужно пользоваться?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?