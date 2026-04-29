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Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+
Больше не доступен
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Руководство пользователя
Все (5)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Безопасна ли ложка для десен моего ребенка?
Можно ли стерилизовать эту ложку?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Через некоторое время после начала использования на ложке появились царапины. Mожно ли продолжать ей пользоваться?
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