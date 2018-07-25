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  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Обучающие ложечки с мягкими краями
  • Обучающие ложечки с мягкими краями

Больше не доступен

Philips AventДетские обучающие ложечки 6 мес+

SCF710/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Обучающие ложечки с мягкими краями
Детские обучающие ложечки Philips Avent SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Набор для кормления Avent

Обучающие ложечки с мягкими краями

BPA 0%

Можно мыть в посудомоечной машине

Длинная ручка

Длинная ручка

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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25/07/2018

Україна

Україна

Ложки идеальны для первого прикорма!

Ложечки идеальны для первого прикорма, но для супчиков будут уже мелковаты. Качество пластика супер, длинная удобная силиконовая ручка. Единственный минус - тяжёлая ручка, идёт перевес и ложка часто опрокидывается, если положить в тарелочку авентовскую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+

25/08/2017

Україна

Україна

Чудесный комплектик

Набор приборов клвссный! ЛОжечки с нескользкой длинной ручкой, безопасные, не травмируют десна, удобно давать сиропы или лекарство, ничего не выливается, малыш постепенно сам ичится кушать. Из-за яркого дизайна очень активно интересуется прибором!Всё же это пластик, а не силикон - если кому принципиально - у нас силиконовая тоже есть для разнообразия, но эта-любимая. Рекомендую мамочкам!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

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      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Мягкие края не входят в комплект для продажи в США