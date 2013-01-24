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    Philips Avent

    Детские обучающие ложечки 6 мес+

    SCF710/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Обучающие ложечки с мягкими краями Обучающие ложечки с мягкими краями Обучающие ложечки с мягкими краями
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      Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+

      SCF710/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Обучающие ложечки с мягкими краями

      Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+

      Обучающие ложечки с мягкими краями

      Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

      Обучающие ложечки с мягкими краями

      Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+

      Обучающие ложечки с мягкими краями

      Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

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      Детские обучающие ложечки 6 мес+

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Обучающие ложечки с мягкими краями

      Набор для кормления AVENT

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Мягкие края не ранят десны малыша

      Мягкие края не ранят десны малыша

      Длинная ручка

      Длинная ручка

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да
        Вес продукта
        0,053  кг

      • В комплект входят:

        Ложечки для кормления
        2

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        26 (Г) X 101 (Ш) X 245 (В)  миллиметра
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        155 (Д) X 23 (Ш) X 20 (Г)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

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          • Мягкие края не входят в комплект для продажи в США

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