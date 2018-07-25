Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анастасия2018
25/07/2018
Україна
Ложки идеальны для первого прикорма!
Ложечки идеальны для первого прикорма, но для супчиков будут уже мелковаты. Качество пластика супер, длинная удобная силиконовая ручка. Единственный минус - тяжёлая ручка, идёт перевес и ложка часто опрокидывается, если положить в тарелочку авентовскую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+
obana
25/08/2017
Україна
Чудесный комплектик
Набор приборов клвссный! ЛОжечки с нескользкой длинной ручкой, безопасные, не травмируют десна, удобно давать сиропы или лекарство, ничего не выливается, малыш постепенно сам ичится кушать. Из-за яркого дизайна очень активно интересуется прибором!Всё же это пластик, а не силикон - если кому принципиально - у нас силиконовая тоже есть для разнообразия, но эта-любимая. Рекомендую мамочкам!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Детские обучающие ложечки 6 мес+
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Мягкие края не входят в комплект для продажи в США