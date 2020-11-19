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  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд
  • Простые этапы для полезных детских блюд

Больше не доступен

Philips AventПрибор для приготовления детского питания Essential

SCF862/02

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Простые этапы для полезных детских блюд
Готовьте питательные детские блюда в 3 этапа: обработка паром, смешивание и подача. Технология циркуляции пара равномерно распределяет тепло для быстрого смешивания с сохранением полезных веществ, текстуры и соков продуктов. Удобный дизайн гарантирует простоту готовки и очистки и сокращение количества этапов.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Простые этапы для полезных детских блюд

  • Обработайте паром, смешайте и кормите

  • Приготовление полезных блюд на пару

  • Простое решение для вкусных блюд

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

Этот прибор для детского питания совмещает в себе функции приготовления на пару и смешивания, что облегчает процесс кормления. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто смешайте их до получения нужной консистенции — и блюдо готово.

Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые культуры для блюд с более плотной текстурой. Прибор для детского питания облегчает процесс приготовления полезных детских блюд на любом этапе прикорма.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Плюсы

Швидко та зручно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 