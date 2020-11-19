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Обработайте паром, смешайте и кормите
Приготовление полезных блюд на пару
Простое решение для вкусных блюд
Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Этот прибор для детского питания совмещает в себе функции приготовления на пару и смешивания, что облегчает процесс кормления. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто смешайте их до получения нужной консистенции — и блюдо готово.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые культуры для блюд с более плотной текстурой. Прибор для детского питания облегчает процесс приготовления полезных детских блюд на любом этапе прикорма.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Плюсы
Швидко та зручно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
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