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Philips Avent Прибор для приготовления детского питания Essential
Больше не доступен
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SCF862/02
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Инструкция по эксплуатации
Краткое руководство - English (US)
Все (13)
Можно ли разогревать или размораживать в Philips Avent?
Есть ли в приборе для детского питания бисфенол-А?
Каково макс. время приготовления на приборе Philips?
Какая вместимость кувшина прибора для детского питания?
Можно ли мыть Philips Avent в посудомоечной машине?
На ножевом блоке прибора для приготовления детского питания Philips Avent Essential появились серые пятна
Функция обработки паром прибора для приготовления детского питания Philips Avent Essential не работает (должным образом)
Трудно открыть крышки прибора для детского питания
Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)
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