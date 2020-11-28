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Все серии

  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4305BK/00

2.5
| (2) Отзывы
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

  • Время воспроизведения — 6 часов

  • Невероятный комфорт

Мощные 12,2-мм излучатели

Мощные 12,2-мм излучатели

Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

Беспроводная технология Bluetooth

Беспроводная технология Bluetooth

Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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2.5

из 5

2

Отзывы

5
4
1

28/11/2020

Україна

Україна

Непогано але.

Звучання, ізоляція від звонішніх звуків супер. Але інколи з'являються завади і погано ловлять при незначному хбільшенню відстані між телефоном і навушниками. Інколи навіть кармані.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®

03/07/2020

Україна

Україна

звук ок - кнопки керування перестали працювати

до звуку претензій немає -все супер, але є проблем з кнопками керування-поступово почали виникати проблеми-самовільне перемикання та зміна рівнів гучності а тепер подекути неможливо навіть включити... буду звертатись в сервісний центр...

Плюсы

звук

Минусы

кнопки керування

Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®

Этот отзыв про SHB4305BK Бездротові навушники Bluetooth®

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