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Больше не доступен

Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC1300/10

Беспроводная передача через инфракрасный порт

Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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Для телевизора

Беспроводная передача через инфракрасный порт

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

Простая и удобная регулировка

Технические характеристики

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Примечания

  1. Элементы питания не входят в комплект