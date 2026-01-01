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Больше не доступен
SHC8525/05
Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования.
Док-станция
Функция FM-передачи сигнала
Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
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