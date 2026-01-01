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Больше не доступен

Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC8525/05

Великолепная беспроводная музыка

Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

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Великолепная беспроводная музыка

  • Док-станция

  • Функция FM-передачи сигнала

Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Технические характеристики

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