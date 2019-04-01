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Больше не доступен
SHE3200BK/00
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3200 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.
14,2-мм излучатели, открытое оформление
Наушник-вкладыш
Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Kristina
01/04/2019
Україна
Неплохие
Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3200WT Навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3200WT Навушники