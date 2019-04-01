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Больше не доступен

Наушники

SHE3200WT/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Насыщенные басы, четкий звук

Наушники SHE3200 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.

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Для комфортной посадки учитывается строение уха

Насыщенные басы, четкий звук

  • 14,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Наушник-вкладыш

Прочная конструкция Flexi-Grip

Прочная конструкция Flexi-Grip

Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.

Для комфортной посадки учитывается строение уха

При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Неплохие

Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3200WT Навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3200WT Навушники

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