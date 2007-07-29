Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наушники с шейным ободом

    SHJ023/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
      -{discount-value}

      Наушники с шейным ободом

      SHJ023/00
      Общая оценка / 5

      Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

      Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шейным ободом

      Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

      Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники с шейным ободом

        Наушники с шейным ободом

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

        Позволяют свободнее двигаться

        Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

        Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

        Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.

        Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

        Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

        • Звук

          Диапазон частот
          12-22000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          104 дБ
          Чувствительность
          104  дБ
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Сопротивление
          16  ohm

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 35468 8
          Длина
          39  см
          Количество потребительских упаковок
          12
          ширина
          32  см
          Вес брутто
          2.307  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0.216  кг
          Вес упаковки
          2.091  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Блистер
          ширина
          17.2  см
          Глубина
          4.5  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          87 12581 35467 1
          Вес брутто
          0.116  кг
          Вес нетто
          0.018  кг
          Вес упаковки
          0.098  кг

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.