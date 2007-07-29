Наушники с шейным ободом SHJ023/00
Наушники с шейным ободом SHJ023/00
Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!
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Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!
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Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля Позволяют свободнее двигаться Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации
Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.
Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
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Звук
Диапазон частот
12-22000
Гц Сопротивление
16 Ом Тип магнита
Неодимовый Диапазон частот
12 - 22 000
Гц Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
104 дБ Чувствительность
104
дБ Максимальная входная мощность
50
мВт Сопротивление
16
ohm
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 35468 8 Длина
39
см Количество потребительских упаковок
12 ширина
32
см Вес брутто
2.307
кг высота
20
см Вес нетто
0.216
кг Вес упаковки
2.091
кг
Размеры упаковки
высота
17.5
см Тип упаковки
Блистер ширина
17.2
см Глубина
4.5
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 35467 1 Вес брутто
0.116
кг Вес нетто
0.018
кг Вес упаковки
0.098
кг
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