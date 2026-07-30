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Все серии

  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание

Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHL4405BK/00

Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.
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Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

Невероятно легкий корпус и мощное звучание

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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