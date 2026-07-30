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Больше не доступен
SHL4405BK/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
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