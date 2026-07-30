Невероятно легкий корпус и мощное звучание

Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.