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Больше не доступен
SHQ3205/10
Подходят для занятий спортом
Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3205 с заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться.
ActionFit
Оранжевый с серым
Встроенный рефлекторный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса при общении во время тренировок.
Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.
Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.
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