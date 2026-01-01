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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Спортивная гарнитура с креплением-крючком

SHQ3205/10

Подходят для занятий спортом

Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3205 с заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться.

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Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с серым

Универсальный рефлекторный микрофон

Встроенный рефлекторный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса при общении во время тренировок.

Мощный бас повышает мотивацию

Мощный бас повышает мотивацию

Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.

Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.

Технические характеристики

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