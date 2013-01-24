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    Saeco PicoBaristo

    Автоматическая кофемашина

    SM5473/10
    Saeco
    Общая оценка / 5
    Saeco
    • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
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      Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

      SM5473/10
      Общая оценка / 5

      Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

      Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

      Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

      Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

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        PicoBaristo

        PicoBaristo

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

        • 10 напитков
        • Встроенный кувшин для молока
        • Передняя панель из нержавеющей стали
        • AquaClean
        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

        Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

        Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

        Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

        Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

        Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

        Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

        Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

        Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

        Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

        Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

        Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

        Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

        Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

        Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

        Для гигиеничности использования кофемашина располагает функцией Quick Milk Clean: после приготовления напитка носик подачи молока очищается горячей водой.

        10 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

        10 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

        Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато.

        Функция памяти: настраивайте и сохраняйте свои любимые рецепты

        Функция памяти: настраивайте и сохраняйте свои любимые рецепты

        Самый простой способ сохранить рецепты, соответствующие вашим предпочтениям

        LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

        LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

        Современный сенсорный дисплей со значками для быстрого выбора напитка

        Доступ к 7 вариантам кофе одним касанием и пользовательские профили для удобства использования. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус и др.

        CaféDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

        Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями различных вариантов кофе одним касанием кнопки.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Тип кувшина
          Премиальный молочный кувшин
          Молочное решение
          • Встроенный кувшин для молока
          • Быстрая очистка от остатков молока
          Пользовательский интерфейс
          Улучшенный дисплей

        • Технические характеристики

          Емкость кувшина для молока
          0,5  л
          Емкость контейнера для отходов
          15  порций
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Частота
          50  Гц
          Высота чашки (макс.)
          163  миллиметра
          напряжение
          230  В
          Емкость для зерен
          250  г
          Цвет и отделка
          Нержавеющая сталь
          Длина шнура
          > 100  см
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Габариты изделия
          221 x 340 x 430  миллиметра
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с верхней панели
          Вес изделия
          7,2  кг
          Страна изготовления
          Румыния

        • Персональные настройки

          Настройки уровня крепости
          5
          Объем кофе и молока
          Регулируемый
          Степени помола
          10
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Нет
          Настройки температуры
          3
          Профили пользователя
          1

        • Другие возможности

          Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
          Да
          Gusto perfetto
          Да
          Основной переключатель ON/OFF
          Да
          Быстрый нагрев бойлера
          Да
          Съемная варочная группа
          Да

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Кофе
          • Американо
          • Двойной эспрессо
          • Ристретто
          • Горячая вода
          • Капучино
          • Латте макиато
          • Молочная пена
          • Кофе с молоком
          • Эспрессо макиато
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Дизайн

          цвет
          Нержавеющая сталь с черным

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              • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
              • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

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