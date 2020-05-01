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  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Больше не доступен

Saeco PicoBaristoСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM5473/10

4.8
| (25) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато
Посмотреть все преимущества

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

  • 10 видов кофе

  • Встроенный кувшин для молока

  • Передняя панель из нержавеющей стали

  • AquaClean

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

25

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

01/05/2020

Україна

Україна

Вкуснее кофе еще не пробовала

Люблю кофе и люблю свою кофемашину. Первым критерием при покупке были керамические жернова. Какое бы количества кофе я не готовила, когда собираемся с подружками, вкус кофе не меняется. Напитки можно выбирать на любой вкус и на любое настроение. Ребенок очень любит вспененное молоко, что довольно часто ему готовлю. Так же можно регулировать крепость, объем и температуру кофе, а в молочных напитках можно регулировать количество молока. Удобный и понятный дисплей, всегда подскажет когда надо долить воды или досыпать кофе. Уход за кофе машиной минимальный. Раз в неделю промываю под водой заварочный блок и чищу от накипи машину только когда она попросит, что делает очень редко. Воду наливаю с под крана потому, что в машине стоит фильтр для воды Aqua Clean. Плюс сама кофе машина при включении и выключение тоже себя промывают. Работает тихо. Не только красивая и стильная кофе машина, но еще варит потрясающе кофе)))))

Плюсы

Вкусное кофе и легко ухаживать за машиной

Минусы

Не приносит кофе в постель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

30/04/2020

Україна

Україна

Лучшая кофемашина

Апаратом доволен. Большой функционал, простое управление, идеальный кофе. Работает относительно тихо и простая в уходе. Очень нравится молочник - в него можно доливать молоко, когда кофе готовится и полностью разбирается, чтобы помыть. Кофемашина класная, рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

21/04/2020

Україна

Україна

Удобство приготовления

Отличная кофемашина,пользуемся уже год!Соотношение цены и качества.Она готовит различные напитки, что позволяет угодить всей моей семье. Все делает аккуратно и качественно,получается безумно вкусно! Компактный, стильный дизайн .Уход за ней прост и удобен. Удобство очистки заключается в том,что внутренности достаются полностью и промываются просто под водой. Всем рекомендую!

Плюсы

Прекрасный,насыщенный вкус,стильный дизайн

Минусы

Шумит,но не критично

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки