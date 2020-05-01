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Больше не доступен
10 видов кофе
Встроенный кувшин для молока
Передняя панель из нержавеющей стали
AquaClean
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры
4.8
из 5
25
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
ValentinaR
01/05/2020
Україна
Вкуснее кофе еще не пробовала
Люблю кофе и люблю свою кофемашину. Первым критерием при покупке были керамические жернова. Какое бы количества кофе я не готовила, когда собираемся с подружками, вкус кофе не меняется. Напитки можно выбирать на любой вкус и на любое настроение. Ребенок очень любит вспененное молоко, что довольно часто ему готовлю. Так же можно регулировать крепость, объем и температуру кофе, а в молочных напитках можно регулировать количество молока. Удобный и понятный дисплей, всегда подскажет когда надо долить воды или досыпать кофе. Уход за кофе машиной минимальный. Раз в неделю промываю под водой заварочный блок и чищу от накипи машину только когда она попросит, что делает очень редко. Воду наливаю с под крана потому, что в машине стоит фильтр для воды Aqua Clean. Плюс сама кофе машина при включении и выключение тоже себя промывают. Работает тихо. Не только красивая и стильная кофе машина, но еще варит потрясающе кофе)))))
Плюсы
Вкусное кофе и легко ухаживать за машиной
Минусы
Не приносит кофе в постель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Vistr
30/04/2020
Україна
Лучшая кофемашина
Апаратом доволен. Большой функционал, простое управление, идеальный кофе. Работает относительно тихо и простая в уходе. Очень нравится молочник - в него можно доливать молоко, когда кофе готовится и полностью разбирается, чтобы помыть. Кофемашина класная, рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Ира83
21/04/2020
Україна
Удобство приготовления
Отличная кофемашина,пользуемся уже год!Соотношение цены и качества.Она готовит различные напитки, что позволяет угодить всей моей семье. Все делает аккуратно и качественно,получается безумно вкусно! Компактный, стильный дизайн .Уход за ней прост и удобен. Удобство очистки заключается в том,что внутренности достаются полностью и промываются просто под водой. Всем рекомендую!
Плюсы
Прекрасный,насыщенный вкус,стильный дизайн
Минусы
Шумит,но не критично
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5473/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки