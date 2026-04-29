Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Кофе
Все серии
Saeco PicoBaristo Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Больше не доступен
Поддержка
SM5473/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5473/10 - English (US)
Все (6)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как очищать кофемашину Saeco PicoBaristo от накипи?
Как изменить объем кофе на кофемашине Philips
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
������� � ������������ ���������� Philips
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Средства по уходуФильтр для воды и против накипи
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
После установки фильтра AquaClean появляется сигнал очистки от накипи
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Связаться с Philips
Мы готовы помочь