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Больше не доступен
10 видов кофе
Встроенный кувшин для молока
Черная стальная передняя панель
AquaClean
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alekbel88
08/05/2020
Україна
Отличная кофемашина
Кофемашина просто супер.Раньше я никогда особо не был любителем кофейных напитков,но теперь,благодаря этой модели я стал фанатом кофе в разных вариациях-будь то черный кофе,будь то молочные напитки.Любой обалденно вкусный кофе одним нажатием кнопки.Легка в уходе,понятна в управлении,как раз то что нужно,супер!
Плюсы
Легка в управлении и уходе,качественная сборка.
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Плюсы
Легкость использования
Минусы
"Присадила" на кофе всю семью
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Плюсы
все Чудово
Минусы
ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки