КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Больше не доступен

Saeco PicoBaristoСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM5479/10

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато
Посмотреть все преимущества

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

  • 10 видов кофе

  • Встроенный кувшин для молока

  • Черная стальная передняя панель

  • AquaClean

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/05/2020

Україна

Україна

Отличная кофемашина

Кофемашина просто супер.Раньше я никогда особо не был любителем кофейных напитков,но теперь,благодаря этой модели я стал фанатом кофе в разных вариациях-будь то черный кофе,будь то молочные напитки.Любой обалденно вкусный кофе одним нажатием кнопки.Легка в уходе,понятна в управлении,как раз то что нужно,супер!

Плюсы

Легка в управлении и уходе,качественная сборка.

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

26/10/2021

Україна

Україна

После покупки прошло 2 месяца

Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.

Плюсы

Легкость использования

Минусы

"Присадила" на кофе всю семью

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2020

Україна

Україна

Готує дуже смачну каву. Рекомендую!

Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!

Плюсы

все Чудово

Минусы

ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки