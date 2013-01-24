Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Webcam easy
Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Webcam easy
Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах
Webcam easy
Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Webcam easy
Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах
Веб-камеры для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.
Усиление при слабом освещении увеличивает яркость снимков.
Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..
Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов
Отдельный внешний микрофон может быть свободно установлен там, где он лучше всего будет воспринимать звук для высококачественного аудио при видеочате.
Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.
Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.
Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.
Механизмы
Разрешение
Аудио
Аксессуары
Дополнительные функции
ПО
Требования к системе
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Размеры