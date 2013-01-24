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    Веб-камеры для ноутбука

    SPC230NC/00
    Общая оценка / 5
    • Webcam easy Webcam easy Webcam easy
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      Веб-камеры для ноутбука

      SPC230NC/00
      Общая оценка / 5

      Webcam easy

      Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камеры для ноутбука

      Webcam easy

      Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах

      Webcam easy

      Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камеры для ноутбука

      Webcam easy

      Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности. Узнать обо всех преимуществах

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        Веб-камеры для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Webcam easy

        Установка Plug & Play

        • Easy

        1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений

        Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

        Плавное изображение с 30 кадрами в секунду

        Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

        Усиление при слабом освещении для улучшения снимков

        Усиление при слабом освещении увеличивает яркость снимков.

        Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону

        Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..

        Простота установки и использования

        Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов

        Выносной внешний микрофон дает свободу для записи

        Отдельный внешний микрофон может быть свободно установлен там, где он лучше всего будет воспринимать звук для высококачественного аудио при видеочате.

        Совместима со всеми службами мгновенных сообщений

        Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

        Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

        Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

        Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

        Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.

        Технические характеристики

        • Механизмы

          Датчик
          VGA СМOS
          Максимальная диафрагма
          F:2.8
          Угол обзора
          50 градусов
          Конструкция объектива
          1 элемент
          Баланс белого
          2600 - 7600 k
          Минимальная освещенность
          < 5 люкс
          Формат данных
          RGB
          Глубина цвета
          24 бит

        • Разрешение

          Видеоразрешение
          VGA
          Фоторазрешение
          VGA
          Видеоразрешение с интерполяцией
          1,3 Мп
          Фоторазрешение с интерполяцией
          1,3 Мп
          Максимальная частота смены кадров
          30 кадров/сек

        • Аудио

          Микрофон
          Внешний микрофон

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Внешний микрофон

        • Дополнительные функции

          Кнопка съемки
          Да
          Светодиодный индикатор включения/выключения
          Да

        • ПО

          Добавить видео в
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          Процессор
          Pentium III 500 MHz
          ОЗУ
          128 Mб ОЗУ
          Требуемое свободное место на диске
          200 МБ
          USB
          Свободный порт USB
          Привод CD-ROM или DVD-ROM
          Да

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,5 метра
          Интерфейс
          USB 1.1
          Питание
          Через USB кабель

        • Размеры упаковки

          Высота
          18,7  см
          Ширина
          19,2  см
          Глубина
          9,4  см
          Вес нетто
          0,082  кг
          Вес брутто
          0,357  кг
          Вес упаковки
          0,275  кг
          EAN
          87 12581 39589 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Длина
          40  см
          Ширина
          30,1  см
          Высота
          22  см
          Вес нетто
          0,492  кг
          Вес брутто
          2,8  кг
          Вес упаковки
          2,308  кг
          EAN
          87 12581 39590 2
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Размеры

          Глубина продукта
          75  мм
          Высота продукта
          125  мм
          Вес изделия (г)
          82 г
          Ширина продукта
          35  мм

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