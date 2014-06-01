Perfect replacement Универсальный пульт ДУ SRP2008B/86
Perfect replacement Универсальный пульт ДУ SRP2008B/86
Прекрасное соотношение цена - качество
При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Perfect replacement Универсальный пульт ДУ
Прекрасное соотношение цена - качество
При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами.
Узнать обо всех преимуществах
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Прекрасное соотношение цена - качество Заменит до 8 пультов Оптимальное расположение кнопок для легкого доступа к определенным функциям.
Кнопки расположены в последовательности, которая облегчает доступ к определенным функциям и управление ими (например, все функции DVD расположены в одном месте).
Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Совместимость более чем с 800 марками
Полностью совместим более чем с 800 марками.
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Внешняя упаковка
Длина
29.9
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
16.9
см Вес брутто
1.58
кг высота
19.4
см GTIN
1 87 12581 49329 2 Вес нетто
0.87
кг Вес упаковки
0.71
кг
Комфорт
Ударостойкий
Да Подтвержденное соответствие нормативам
Маркировка CE Запрограммирован для устройств Philips
Да Поддерживаемые устройства
CABLE
DVB-T
DVD
DVDR с жестким диском
SAT
Телевизоры
Видеомагнитофон
Питание
Тип элемента питания
Тип AAA
Размеры упаковки
высота
27.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
14.5
см Глубина
2.9
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 49329 5 Вес брутто
0.183
кг Вес нетто
0.145
кг Вес упаковки
0.038
кг
Возможности ИК-связи
Рабочее расстояние
10 м LED-индикаторы передачи
1 Универсальная база данных ИК-кодов
Да Количество марок в базе данных
Более 800
Настройка
Метод настройки
на устройстве
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