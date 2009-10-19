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    Perfect replacement

    Универсальный пульт ДУ

    SRP3004/53
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      Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

      SRP3004/53

      Простая и быстрая настройка

      Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 150.00грн

      Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

      Простая и быстрая настройка

      Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах

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      Perfect replacement

      Perfect replacement

      Универсальный пульт ДУ

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      SimpleSetup — уникальная функция Philips

      SimpleSetup — уникальная функция Philips

      Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!

      Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, проигрывателя/устройства записи DVD и видеомагнитофона

      Замените целый штабель пультов ДУ одним надежным пультом, который будет управлять вашим ТВ, проигрывателем/устройством записи DVD, спутниковым или цифровым наземным ресивером, кабельной приставкой и видеомагнитофоном вне зависимости от марки и модели.

      Защитный ободок увеличивает удобство и обеспечивает уверенный захват

      Специальный резиновый ободок дает дополнительную защиту, снижая вероятность повреждения пульта ДУ. Помимо этого, пульт удобно лежит в ладони, что создает дополнительный комфорт.

      Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

      Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

      Готов к использованию с оборудованием компании Philips

      Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

      Совместимость более чем с 1000 марками

      Полностью совместим более чем с 1000 марками.

      Большие кнопки повышают удобство управления.

      Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ позволяют лучше различать надписи и упрощают управление устройством, ведь их размер, по сравнению с кнопками стандартных пультов, увеличен на 2 мм.

      • Комфорт

        Функции DVD
        • Установки аудио
        • Кнопки ввода цифр
        • Управление с помощью меню диска
        • Выбор субтитров
        • Меню системы управления
        • Клавиши перемещения
        Поддержка языка
        EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
        Количество кнопок
        31
        Запрограммирован для устройств Philips
        Да
        Подтвержденное соответствие нормативам
        Маркировка CE
        Функции SAT/CBL
        • Следующий канал/предыдущий канал
        • Кнопки ввода цифр
        • Руководство, информация
        • Управление с помощью меню
        • Текстовые функции
        • Громкость вверх/вниз, подавление звука
        Ударостойкий
        Да
        Влагонепроницаемый
        Да
        Поддерживаемые устройства
        • DVD
        • SAT
        • Телевизоры
        • Видеомагнитофон
        Функции ТВ
        • Источник аудиовидеосигнала - внешний
        • Управление цветом/яркостью
        • Кнопки ввода цифр
        • Кнопки режима Fast text
        • Управление с помощью меню
        • Включен / режим ожидания
        • Программа вверх / вниз
        • Клавиши режима Teletext
        • Громкость вверх/вниз, подавление звука
        Функции видеомагнитофона
        • Управление с помощью меню
        • Программирование Showview, VCR plus
        • Клавиши перемещения (6)

      • Возможности ИК-связи

        Диапазон несущих частот
        24 - 55 кГц
        Количество марок в базе данных
        Более 1000
        Рабочее расстояние
        10 м
        Угол передачи
        45  градусов
        LED-индикаторы передачи
        1
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        EAN
        87 12581 49331 8
        Вес брутто
        0,225  кг
        высота
        27,5  см
        Вес нетто
        0,19  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,035  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        14,5  см

      • Настройка

        Метод настройки
        Простая настройка SimpleSetup

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,832  кг
        GTIN
        1 87 12581 49331 5
        высота
        19,4  см
        Длина
        29,9  см
        Вес нетто
        1,14  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,692  кг
        ширина
        16,9  см

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