Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Рекомендуемая розничная цена: 150.00грн
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Perfect replacement Универсальный пульт ДУ
Простая и быстрая настройка
Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах
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Простая и быстрая настройка
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SimpleSetup — уникальная функция Philips
Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!
Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, проигрывателя/устройства записи DVD и видеомагнитофона
Замените целый штабель пультов ДУ одним надежным пультом, который будет управлять вашим ТВ, проигрывателем/устройством записи DVD, спутниковым или цифровым наземным ресивером, кабельной приставкой и видеомагнитофоном вне зависимости от марки и модели.
Защитный ободок увеличивает удобство и обеспечивает уверенный захват
Специальный резиновый ободок дает дополнительную защиту, снижая вероятность повреждения пульта ДУ. Помимо этого, пульт удобно лежит в ладони, что создает дополнительный комфорт.
Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Готов к использованию с оборудованием компании Philips
Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.
Совместимость более чем с 1000 марками
Полностью совместим более чем с 1000 марками.
Большие кнопки повышают удобство управления.
Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ позволяют лучше различать надписи и упрощают управление устройством, ведь их размер, по сравнению с кнопками стандартных пультов, увеличен на 2 мм.
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