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Простая и быстрая настройка
Почувствуйте преимущества простой и быстрой настройки с универсальным пультом ДУ Philips с инновационной функцией SimpleSetup. Благодаря эргономичному дизайну и большим светящимся кнопкам пульт удобен в использовании даже в полной темноте. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и быстрая настройка
Почувствуйте преимущества простой и быстрой настройки с универсальным пультом ДУ Philips с инновационной функцией SimpleSetup. Благодаря эргономичному дизайну и большим светящимся кнопкам пульт удобен в использовании даже в полной темноте. Узнать обо всех преимуществах
Универсальный пульт ДУ
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Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!
Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если наиболее важные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере, на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).
Благодаря эргономичной конструкции пульт ДУ удобно и надежно лежит в руке, обеспечивая комфортное управление. Вас также не оставит равнодушным привлекательный дизайн пульта ДУ.
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ позволяют лучше различать надписи и упрощают управление устройством, ведь их размер, по сравнению с кнопками стандартных пультов, увеличен на 2 мм.
Кнопки пульта светятся в темноте, позволяя управлять им даже при очень низком освещении.
Полностью совместим более чем с 1000 марками.
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Возможности ИК-связи
Настройка
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