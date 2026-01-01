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Больше не доступен
SVC2334/10
Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки
Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.
Планшеты
Встроенный комплект для эффективной очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Компактную складную подставку можно установить горизонтально или вертикально для комфортного просмотра/работы