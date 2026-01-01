КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение

Больше не доступен

Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

SVC2334/10

Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

Подставка для планшетного ПК и комплект для удобной очистки обеспечат комфорт при наборе текста, просмотре контента и очистке.

Посмотреть все преимущества

Подставка для планшетного ПК и комплект для очистки

  • Планшеты

Встроенный комплект для очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте

Встроенный комплект для эффективной очистки планшетного ПК в любое время, в любом месте

Безопасный и экологически чистый состав

Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Компактная складная подставка для работы с планшетным ПК в любом положении

Компактную складную подставку можно установить горизонтально или вертикально для комфортного просмотра/работы

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 334.9 kB
  • 21 July 2026

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения