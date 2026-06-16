КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips HomeRun серии 9000 Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Поддержка

Philips HomeRun серии 9000Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

Philips HomeRun серии 9000 Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

В магазин

Используйте все преимущества продукта

  • How to connect
    How to connect
  • How to map
    How to map
  • How to set up
    How to set up
  • FC_2024_Gemini9000_16x9_EN_Explore-02_Maintenance_HD_MASTER
    FC_2024_Gemini9000_16x9_EN_Explore-02_Maintenance_HD_MASTER

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Quick Start Guide XU9100/10

  • PDF файл, 7.5 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 642.1 kB
  • 24 March 2026

Запасные части и аксессуары

Связаться с Philips

Мы готовы помочь