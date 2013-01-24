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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    10BDL4551T/00
    Общая оценка / 5
    • Много функций Много функций Много функций
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      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      10BDL4551T/00

      Много функций

      Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Много функций

      Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

      Много функций

      Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Много функций

      Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

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        Дисплей Multi-Touch

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Много функций

        в маленьком дисплее Multi-Touch.

        • 10"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch
        CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

        CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

        Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        Встроенная камера и динамики

        Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

        Простая установка с технологией PoE+

        Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

        Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

        Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

        CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

        Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          25,6  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          10,1''  (дюймы)
          Разрешение панели
          1280 x 800
          Оптимальное разрешение
          1280 x 800
          Яркость
          300  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          500:1
          Формат изображения
          16:10
          Время отклика (типич.)
          30  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          160  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          160  градусов
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Операционная система
          Android 7.1

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Проекционно-емкостная технология
          Точки касания
          5 одновременно активных точек касания
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 0,7 мм

        • Подключения

          Видеовыход
          HDMI
          Цифровой аудиовыход
          Разъем для внешней АС
          Внешнее управление
          RJ45
          Другие подключения
          • USB
          • micro SD

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • Wi-Fi
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Функции сохранения экрана
          Малая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Память
          2 ГБ DDR3/ 8 ГБ eMMC

        • Размеры

          Ширина устройства
          261  миллиметра
          Высота устройства
          167,2  миллиметра
          Глубина устройства
          29  миллиметра
          Вес продукта
          0,74  кг
          Крепление VESA
          75 x 75
          Вес изделия (фунты)
          1,63  фунта
          Глубина устройства (в дюймах)
          1,14  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          6,58  (дюймы)
          Ширина устройства (в дюймах)
          10,28  (дюймы)
          Ширина рамки (Л/П, В/Н)
          19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 2 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Относительная влажность
          10~85 (без конденсации)  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Высота
          0–3000 м
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C

        • Питание

          Электропитание
          Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Потребление (макс.)
          10,96 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Настольная подставка
          • Кабель USB
          • Адаптер питания пост. тока
          • Кабель HDMI
          • Розетка
          • Силиконовое основание

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CB
          • CE
          • RoHS
          • FCC класса A
          • UL
          Гарантия
          Гарантия на 1 год

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • M4A
          • MP2
          • MP3
          • WMA
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • MOV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • 3GP
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Настольная подставка
        • Кабель USB
        • Адаптер питания пост. тока
        • Кабель HDMI
        • Розетка
        • Силиконовое основание

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