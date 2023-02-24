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Цифровые дисплеи без подключения к питанию
Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровые дисплеи без подключения к питанию
Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.
Цифровые дисплеи без подключения к питанию
Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровые дисплеи без подключения к питанию
Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.
Tableaux
Итого:
Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.
Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.
Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это многозадачные и надежные устройства, чьи характеристики дольше остаются актуальными.
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Аксессуары
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