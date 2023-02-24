Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Signage Solutions Tableaux

    25BDL4050I/00
    • Цифровые дисплеи без подключения к питанию Цифровые дисплеи без подключения к питанию Цифровые дисплеи без подключения к питанию
      -{discount-value}

      Signage Solutions Tableaux

      25BDL4050I/00

      Цифровые дисплеи без подключения к питанию

      Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

      Signage Solutions Tableaux

      Цифровые дисплеи без подключения к питанию

      Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

      Цифровые дисплеи без подключения к питанию

      Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

      Signage Solutions Tableaux

      Цифровые дисплеи без подключения к питанию

      Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Tableaux

        Tableaux

        - {discount-value}

        Итого:

        Цифровые дисплеи без подключения к питанию

        Технология для яркого будущего

        • 25"
        • На базе ОС Android

        Воспроизведение любого вашего контента

        Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

        Низкое энергопотребление, работает без подключения к питанию

        Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

        Технология для будущего

        Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.

        Процессор Android с системой на кристалле

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это многозадачные и надежные устройства, чьи характеристики дольше остаются актуальными.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          25,3  (дюймы)
          Разрешение панели
          3200 x 1800
          Формат изображения
          16:9
          Цвета дисплея
          60 000
          Операционная система
          Android 11
          Время отклика (типич.)
          36 с для обновления изображения

        • Подключения

          Другие подключения
          • micro SD
          • micro USB
          • Вход USB типа A
          Wi-Fi
          Двухканальный Wi-Fi, 2,4 ГГц и 5 ГГц
          Цифровой аудиовыход
          Выходной разъем АС (выход для наушников)

        • Связь

          Ethernet
          10 Мбит/100 Мбит
          Wi-Fi/ WLAN
          Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) + 5 ГГц

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Возможность сетевого управления
          LAN (RJ45)
          Аккумуляторный отсек
          4 аккумулятора 18650 (> 2600 мА·ч) (не входят в комплект поставки)

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          15° ~ 35°  °C
          Диапазон температур (хранение)
          -25 ~ 50  °C
          Относительная влажность
          30 ~ 80  %
          Высота
          0–3000 м

        • Питание

          Электропитание
          Адаптер 20 В / 2,25 А

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • адаптер питания переменного тока
          • Краткое руководство (x1)

        • Прочее

          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          Rockchip PX30
          Память
          2 ГБ LPDDR3
          Хранение
          16 ГБ EMMC

        • Размеры

          Ширина устройства
          602,4  миллиметра
          Высота устройства
          357,4  миллиметра
          Глубина устройства
          37,5  миллиметра
          Настенное крепление
          100 x 100 мм
          Вес продукта
          2,4  кг

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.