Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.
Дисплей Q-Line
Итого:
recurring payment
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.
Подключения
Изображение/дисплей
Комфорт
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.