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    Профессиональные ТВ

    55BFL2214/12
    • Производительность высокого уровня Производительность высокого уровня Производительность высокого уровня
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      55BFL2214/12

      Производительность высокого уровня

      Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

      Профессиональные ТВ

      Производительность высокого уровня

      Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

      Производительность высокого уровня

      Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

      Профессиональные ТВ

      Производительность высокого уровня

      Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

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        Профессиональные ТВ

        Профессиональные ТВ

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        Производительность высокого уровня

        со встроенным Chromecast и горячим подключением HDMI

        • 55" B-Line
        • на базе ОС Android™

        Встроенный Chromecast для беспроводной трансляции контента

        Эффективные и быстрые видеоконференции с беспроводным подключением к мониторам и телевизорам с любых устройств Apple, Windows и Android™. Встроенный Chromecast позволяет мгновенно транслировать презентации и медиаконтент с мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов в разрешении до 4K. Это экономичное и безопасное решение для офиса, не требующее дополнительного аппаратного обеспечения.

        Обнаружение горячего подключения HDMI с автоматическим включением/отключением

        Если беспроводное подключение недоступно,функция обнаружения горячего подключения HDMI поможет определять кабельные подключения источников презентаций и автоматически будет переключаться между источниками, а также включать и отключать их.

        Обновления Android дают доступ к самым современным функциям

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

        Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

        Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

        Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected

        Подключите этот профессиональный дисплей Philips к сети Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для публикации контента в проводном и беспроводном режиме с устройств Apple, Windows, Android и Linux.

        Расписание для показа контента в определенное время

        Встроенное расписание позволяет с легкостью запускать показ контента и приложений в нужное время суток для достижения большей интерактивности и оптимальных результатов.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

        Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl

        Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840x2160p
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Режим работы
          • Ландшафтный
          • 16/7

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          HDMI
          До 3840 x 2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast
          • HLS
          • Каналы приложения OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • YouTube
          • Магазин Google Play*
          • Google Play Фильмы
          • Google Play Игры
          • YouTube Music
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Корпоративные функции

          Проводные презентации
          • Выбор входного аудиосигнала
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Автоматическое выключение
          Беспроводные презентации
          • Встроенный Chromecast
          • Безопасный общий доступ
          • Общий доступ с управлением по сети
          Функциональность информационной панели
          • CMND&Create
          • Система планирования
          • Баннеры
          Управление
          • Crestron Connected (v2)
          • Extron
          • Neets
          • SICP через IP
          С возможностью индивидуальной настройки
          • Домашний экран
          • Название места
          • Имя устройства

        • Функции профессионального ТВ

          Профессиональный режим
          • Управление параметрами включения
          • Блокировка меню установки
          • Блокировка меню
          • Ограничение громкости
          Управление
          • Удаленное управление IP с CMND
          • Управление Android API с JEDI
          • Управление HTML5 с JAPIT
          • Система AppControl
          Комфорт
          • Google Ассистент*
          • Вход в учетную запись Google
          • Поддержка более 40 языков меню
          • Прогноз погоды
          Безопасность
          • Двойная изоляция Класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • VP9
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Аудио

          Выходная мощность
          20 (2 x 10)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • DTS-HD
          • Поддержка Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound
          Выход для внешнего динамика
          1,5 Вт, моно, 8 Ом

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          F
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          75  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          Регистрационный номер EPREL
          935869

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1905A/12
          • 2 батареи типа AAA
          • Шнур питания
          • Адаптер RJ48 – DB9
          Дополнительный
          Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • 802.11 ac
          • Wifi-Direct

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          Антенна
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI 3
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          USB 2
          Порт USB 2.0
          Внешнее управление
          RJ-48
          Внешний источник питания
          12 В, 1,5 А (макс.)
          Выход для внешнего динамика
          Мини-разъем

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3.2
          HDMI1
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          USB 3.0

        • Расширенные возможности подключения

          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          HDMI
          • ARC (все порты)
          • Выбор входного аудиосигнала

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Размеры

          Ширина устройства
          1228  миллиметра
          Высота устройства
          712  миллиметра
          Глубина устройства
          78/85  миллиметра
          Вес продукта
          13,1  кг
          Совместимое настенное крепление
          • M6
          • 100 x 200 мм

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Для Google Cast требуется доступ к серверам Google.
            • Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
            • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC

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