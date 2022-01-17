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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    65BDL3511Q/00
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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      65BDL3511Q/00

      Новый уровень

      Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Новый уровень

      Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

      Новый уровень

      Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Новый уровень

      Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Q-Line

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        Простой в настройке дисплей 18:7.

        • 65"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Ultra HD
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

        Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

        Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Видеовход
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x2)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          163.9  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,372 x 0,372 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          400  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Технология панели
          IPS
          Клиническая визуализация
          Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)
          Дымка
          1%

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (18/7)
          • Портретный режим (18/7)
          Ячеечная матрица
          До 10 x 15
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Запуск
          • Задержка включения
          • Статус включения
          • Устройство загрузки
          Окно загрузки
          Включение или выключение логотипа Philips

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100–240 В~, 50/60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          165  Вт
          Потребление (макс.)
          220 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 864, 75 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30 Гц
          • 3840 x 2160, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1462,3  миллиметра
          Product weight
          27,80  кг
          Высота устройства
          837,3  миллиметра
          Глубина устройства
          68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          57,57  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          32.96  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 400 мм, M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,71 (с настенным креплением) / 3,54 (с подставкой)  (дюймы)
          Ширина рамки
          14,9 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          61,29  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.264
          • JPEG
          • MPEG
          • WMV3
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • WMA
          • MPEG
          • HEAAC

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Логотип Philips (x1)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Крышка выключателя AC
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
          • Крышка для USB и винт (1 шт.)
          • Зажим для кабеля (3 шт.)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • CB
          • BSMI
          • VCCI
          • CU
          • ETL
          • ЭМП
          • PSB

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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