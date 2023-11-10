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    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/00
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      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/00

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Signage Solutions EcoDesign

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Signage Solutions EcoDesign

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

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        Signage Solutions

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        Дисплей EcoDesign 18/7

        • 65"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Ultra HD

        100 % переработанных материалов, пригодная для переработки упаковка

        Созданный с учетом более экологичных процесса производства, физических характеристик, материалов, упаковки, а также более энергоэффективного встроенного ПО дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign предназначен для работы с вдвое меньшим энергопотреблением, чем у аналогичных моделей, при сохранении того же уровня производительности.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные дисплеи предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi (через опциональный модуль CRD22) или с помощью LAN-кабеля для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

        Сертификация EPEAT Silver Climate+

        Зарегистрировано EPEAT с маркировкой экологичности Silver Climate+ — дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign QE-Line отвечает строгим критериям качества и соответствует требованиям для получения премиальной маркировки экологичности в мире электроники.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

        Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана

        Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

        Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Signage 3650 EcoDesign с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        Wi-Fi и Bluetooth 5.2 через опциональный модуль

        Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

        • Взаимодействие

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Видеовход
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Другие подключения
          • micro SD
          • OPS
          Внешнее управление
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          Дополнительно: подключение Wi-Fi
          Модуль Wi-Fi CRD22

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          163.9  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,372 x 0,372 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,06 млрд.
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология панели
          IPS
          Операционная система
          Android 10

        • Удобство

          Ориентация
          • Альбомный режим (18/7)
          • Портретный режим (18/7)
          Ячеечная матрица
          До 15 x 15
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100–240 В~, 50/60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          86  Вт
          Потребление (макс.)
          133 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          C

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 1152 x 864, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
          Видеоформаты
          • 480p, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50,60 Гц
          • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1462,3  миллиметра
          Масса продукта
          28,5  кг
          Высота устройства
          837,3  миллиметра
          Глубина устройства
          68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          57,57  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          32.96  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 400 мм, M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,71 (с настенным креплением) / 3,54 (с подставкой)  (дюймы)
          Ширина рамки
          14,9 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          62,83  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          30 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.264
          • H.263
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Встроенный плеер

          ЦПУ
          • Dual Core Cortex A53 1,1 ГГц
          • Dual Core Cortex A73 1,15 ГГц
          • Quad Core Cortex A55
          GPU
          G52 MC1
          Память
          • 16 ГБ
          • 3 ГБ DDR

        • Принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Крышка для USB (1 шт.)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Крышка выключателя AC
          • Клипса для кабеля (x2)
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Японский
          • Арабский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • FCC класса A
          • VCCI
          • J-Moss
          • ETL
          • RoHS

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