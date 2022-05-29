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    Signage Solutions Дисплей Video Wall

    65BDL6005X/00
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      Signage Solutions Дисплей Video Wall

      65BDL6005X/00

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      Все под вашим контролем. Видеостена Philips X-Line создана для круглосуточной работы и может быть настроена согласно вашим потребностям. Просматривайте контент с нескольких источников в режиме реального времени с улучшенным качеством изображения.

      Signage Solutions Дисплей Video Wall

      Смотрите более крупное изображение

      Все под вашим контролем. Видеостена Philips X-Line создана для круглосуточной работы и может быть настроена согласно вашим потребностям. Просматривайте контент с нескольких источников в режиме реального времени с улучшенным качеством изображения.

      Смотрите более крупное изображение

      Все под вашим контролем. Видеостена Philips X-Line создана для круглосуточной работы и может быть настроена согласно вашим потребностям. Просматривайте контент с нескольких источников в режиме реального времени с улучшенным качеством изображения.

      Signage Solutions Дисплей Video Wall

      Смотрите более крупное изображение

      Все под вашим контролем. Видеостена Philips X-Line создана для круглосуточной работы и может быть настроена согласно вашим потребностям. Просматривайте контент с нескольких источников в режиме реального времени с улучшенным качеством изображения.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Video Wall

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        Управление и мониторинг

        • 65"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Ultra HD
        • 500 кд/м²
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

        Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

        Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

        Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

        Ультратонкие рамки. Для изображений без границ

        Повысьте качество изображения с Pure Colour Pro. Пользовательская цветовая температура и расширенные возможности калибровки цветовой гаммы обеспечивают более высокую яркость — картинка выглядит более четкой и яркой, создавая эффект реалистичности.

        • Взаимодействие

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Другие подключения
          • OPS
          • USB 2.0 (x1)
          Видеовыход
          DisplayPort 1.2 (x1)
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход) 3,5 мм
          • IR (вход/выход) RJ45
          • LAN RJ45 (x2)
          • RS232 (вход/выход) RJ45

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,372 x 0,372 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,07 млрд
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Дымка
          25 %

        • Удобство

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Ячеечная матрица
          До 10 x 10
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Сквозной канал сигнала
          • DisplayPort
          • IR и RS232 через RJ45
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Простая установка
          • Ручки для переноски
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Возможность сетевого управления
          LAN (RJ45)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Потребление (в режиме работы)
          150 Вт
          Потребляемая мощность (типич.)
          210  Вт
          Потребление (макс.)
          400 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,5 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 60 Гц
          • 2160P 50, 60 Гц (HDMI/OPS/DP)

        • Размеры

          Ширина устройства
          1432,6  миллиметра
          Масса продукта
          29,2  кг
          Высота устройства
          807,6  миллиметра
          Глубина устройства
          88,8 мм (глубина с настенным креплением)/91,7 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          56,40  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          31.80  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 400 мм, M6
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,50 (глубина с настенным креплением)/3,61 (глубина с подставкой)  (дюймы)
          Ширина рамки
          2,3 мм + 1,2 мм

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Крышка выключателя AC
          • Набор для выравнивания граней
          • Прокладка x3
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Преобразователь RJ45 / RS232
          • Зажим для кабеля (3 шт.)
          • Шнур питания
          • Кабель DP (x1)
          • Кабель RJ45 (x1)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Гарантия
          3-летняя гарантия
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • CB
          • ETL

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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