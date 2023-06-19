    Интерактивный дисплей для обучения

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      75BDL3052E/00

      Интерактивный дисплей для обучения

      Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Интерактивный дисплей для обучения

      С мультисенсорной технологией

      • 75"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Поверхность дисплея

      Антиблик, защита от отражений и немаркое стекло 7 MoH.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        189.3  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        74.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пикселей
        0,4296 (Г) x 0,4296 (В) [мм]
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Яркость (за стеклом)
        380  кд/м²
        Яркость (перед стеклом)
        410  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        ADS
        Операционная система
        Android 8.0
        Разрешение UI ОС
        1920 x 1080 при 60 Гц

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Видеовход
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        • USB 2.0 (x4)
        • USB-C (до 65 Вт)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        • USB-B (x3)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        Альбомный режим (18/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x15 Вт

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        155  Вт
        Потребление (макс.)
        400 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 75 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100x100 мм, 6xM4L6
        Ширина устройства
        1715,5  миллиметра
        Высота устройства
        1007,6  миллиметра
        Вес
        55.77  кг
        Глубина устройства
        101,5 (макс. глубина) / 79,2 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        67,54  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        39.67  (дюймы)
        Настенное крепление
        600 x 400 мм, M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,99 (макс. глубина) / 3,12 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
        Ширина рамки
        17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)

      • Вес

        Изделие с упаковкой (кг)
        67,60  кг
        Изделие с упаковкой (фунты)
        149,03  фунта
        Изделие без подставки (кг)
        55,77  кг
        Изделие без подставки (фунты)
        122,95  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        -20–60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP9
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        2 x A53 + 2 x A73
        GPU
        ARM Mali G51
        Память
        3 ГБ DDR3
        Память
        16 ГБ EMMC

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Стилус (x2)
        • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Зажим для кабеля (x3)
        • Крышка выключателя AC и винт x1
        • Кабель DVI-D
        • Крышка для USB и винты
        Дополнительные аксессуары
        Интерактивные модули

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия — 5 лет
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • ЭМП
        • ETL

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Безинтервальный ИК-сенсор
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Plug & Play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Закаленное защитное стекло 7MOHS

